بعد وفاته اليوم.. محطات مهمة فى حياة "مبارك"

25 فبراير 2020 - 03:59 م

توفي الرئيس الأسبق حسنى مبارك اليوم الثلاثاء، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة، نقل على إثرها للعناية المركزة.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان من مسجد المشير حسين طنطاوى بالتجمع الخامس.

وننشر في السطور التالية المحطات المهمة في حياة "مبارك".

ولد الرئيس الأسبق في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتخرج مبارك في الكلية الحربية وحصل على بكالريوس العلوم العسكرية عام 1949.

وفي عام 1950 ، التحق بكلية سلاح الطيران حتى حاز على شهادة البكالوريوس بعلوم الطيران.

أشرف "مبارك" بعد حرب النكسة عام 1967 على إعادة بناء سلاح الطيران في الجيش المصري، وعين قائدًا للقوات الجوية في 1972، ثم نائبًا لوزير الحربية.

وقاد الرئيس الأسبق القوات الجوية إبان حرب أكتوبر 1973، ورقى إلى رتبة فريق طيار في فبراير ،1974، ثم تم تعيينه نائبًا لرئيس الجمهورية في أبريل 1975.

تولى رئاسة مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفا للسادات، تنحى عن الرئاسة في 11 فبراير 2011، وهو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية.

زوجة الرئيس الراحل هي سوزان ثابت وهي مصرية تحمل أيضا الجنسية البريطانية، وله منها ابنان هما علاء وجمال مبارك.