» احذري.. العدسات اللاصقة خطر جدا في هذه الحالة

25 فبراير 2020 - 02:39 م

تقبل الكثير من الفتيات على ارتداء العدسات اللاصقة سواء كانت للتجميل أو بديلا للنظارات الطبية، وحذر الأطباء في الفترة الأخيرة من ارتدائها أثناء الإصابة بنزلات البرد.

وأشار الأطباء إلى أن العيون أثناء إصابة الجسم بالبرد تكون بيئة خصبة لانتشار البكتبريا والفيروسات ما يسبب العديد من الأعراض المرضية ويعتبر أقلها الاحمرار وتهيج العين.

وأضاف الأطباء أن اليدين مصدر لنقل العدوى أيضا بسبب الرشح وتطاير الرذاذ ما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الملتحمة عند لمس العدسات أثناء ارتدائها وخلعها.

ووجه الأطباء النصح باستخدام اللاصقات العدسات اللينة بدلا عن اللاصقة لأنها تسبب في امتصاص السوائل الموجودة بالعين ومع انتشار الجراثيم في حالة الإصابة بالبرد و إمكانية وصولها للعين.