القوات المسلحة تنعي مبارك: "رحل أحد أبطال أكتوبر"

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نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث كتب العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم".

وأضاف : " تتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعوا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون" .

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز الـ91 عاما، عقب صراع مع المرض.


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