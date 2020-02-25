القوات المسلحة تنعي مبارك: "رحل أحد أبطال أكتوبر"

25 فبراير 2020 - 02:26 م

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث كتب العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم".



وأضاف : " تتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعوا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون" .

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز الـ91 عاما، عقب صراع مع المرض.