القوات المسلحة تنعي مبارك: "رحل أحد أبطال أكتوبر"

المحرر العسكرى
نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث كتب العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم".
وأضاف : " تتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعوا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون" .
وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز الـ91 عاما، عقب صراع مع المرض.
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