لحظة أداء "مبارك" اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد

25 فبراير 2020 - 02:01 م





تداول بعض رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الأسبق حسني مبارك أثناء أداء اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات. وتولى "مبارك" رئاسة مصر في 14 أكتوبر 1981، بعدما استشهد الرئيس الراحل أنور السادات، واستمر على رأس الحكم لمدة 30 عاما، حفلت بالعديد من الأحداث المهمة.



وأعلن التليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 91 عامًا.



وولد الرئيس الأسبق في قرية كفر مصلحة بمحافظة المنوفية في 4 مايو 1928، وعقب انتهائه من التعليم الثانوي التحق بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية ثم حصل على بكالوريوس في العلوم الجوية عام 1950 من الكلية الجوية.



وتدرج مبارك في سلم القيادة العسكرية فيعين عام 1964 قائدا لقاعدة جوية، وفي نوفمبر 1967 عين مديرا للكلية الجوية ثم رئيسا لأركان حرب القوات الجوية وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى تعيينه قائدا للقوات الجوية ونائبا لوزير الدفاع عام 1972، وفي 1973 شارك في حرب أكتوبر ورقي في العام التالي للحرب إلى رتبة فريق ثم اختاره الرئيس الراحل السادات نائبا له في 1975، ثم تولى رئاسة مصر في 1981.



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