» بكلمات مؤثرة.. "الحضرى" يودع "مبارك"

25 فبراير 2020 - 01:52 م

نعى عصام الحضري حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الرئيس الأسبق محمد حسني مُبارك، بعدما وافته المنية منذ قليل.

وكتب "الحضري" عبر "تويتر": "ببالغ الحزن والأسى والألم، أنعى الرئيس محمد حسني مبارك الذي وافته المنية اليوم".

وتابع: "كنت نعم الأب والقائد والزعيم، لن أنساك أبدا اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك خالص عزائي للسيد علاء مبارك والسيد جمال مبارك ولأسرة السيد الرئيس، وللشعب المصري والعربي إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز الـ91 عاما، عقب صراع مع المرض.