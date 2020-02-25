  • الثلاثاء 25 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:43 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
القوات المسلحة

القوات المسلحة تنعي مبارك: "رحل أحد أبطال أكتوبر"

قرقاش

عن وفاة مبارك.. قرقاش : اليوم العرب فقدوا "رجل دولة"

علاء مبارك

أول تعليق لعلاء مبارك على وفاة والده

الرئيس السابق حسني مبارك

جنازة عسكرية لـ"مبارك" في هذا التوقيت

مبارك

لحظة أداء "مبارك" اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد

فجر السعيد ومبارك

فجر السعيد تنعي حسني مبارك بمعلومة مهمة عن وفاته

حسني مبارك

الرئاسة تنعى "مبارك"

حسني مبارك

الديب يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لـ"مبارك"

آخر ظهور لـ "مبارك" قبل وفاته

آخر ظهور لـ "مبارك" قبل وفاته

الرئيس السابق محمد حسني مبارك

"أبو تريكة" ينعي مبارك بعبارة مؤثرة

محامية قتيل نانسي عجرم توجه رسالة تحذير..هذا ما قالته

الصفحة الأخيرة

نانسي عجرم وزوجها والمحامية
نانسي عجرم وزوجها والمحامية
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

انتهاء التشريح..محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة

#

محامية قتيل نانسى عجرم تكشف عن علاقة بين القتيل وفادي الهاشم

#

محامية قتيل نانسي عجرم تقلب موازين القضية وتضع زوجها في مأزق

#

عبر "جوجل".. آخر ما كان يبحث عنه قتيل نانسي عجرم قبل السرقة

سرقة منزل نانسي عجرم

قتيل نانسي عجرم

رهاب بيطار

كشفت المحامية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا نانسى عجرم، عبر حسابها الشخصي على تويتر، عن إجراءين قانونيين اتخذتهما في مجريات القضية، قد يغيران سير الأحداث مرة أخرى.

وكشفت رهاب بيطار في تغريدتها الأولى على تويتر، عن أول إجراء قائلة: "هذا وقد طعنا بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف.. إلى قاضي التحقيق تحت بند الإدعاء عليهم امام القضاء"، لتعود قضية قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، بهذا الإجراء إلى نقطة الصفر مرة أخرى.

وفي التغريدة الثانية، كشفت رهاب بيطار، عن الإجراء الثاني التي اتخذتها مؤخرًا، إذ كتبت: "وقد تقدمنا الى القاضي منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادي الهاشم وذلك في فيلا نانسي عجرم حيث مسرح الجريمة"، لتضع زوج نانسي عجرم، في مأزق بهذا الطلب.

يأتي ذلك بعدما أعلنت المحامية رهاب بيطار وكيل أسرة محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، أنها تقدمت بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية للجثة وقد وافق القاضي منصور على تعيينها.

وكتبت رهاب بيطار في منشور على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، منذ قليل، "لقد تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية، وقد وافق القاضي منصور على تعيينها.. ‏هذا وسيرافق الأطباء الشرعيين طبيب شرعي سوري أثناء فحص الجثة".

تعود القضية المنظورة بالقضاء اللبناني حتى الآن، إلى أول يناير الماضي، حينما ضُجت وسائل الإعلام المختلفة بأخبار قتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، في فيلا نانسي عجرم، برصاص زوجها (فادي الهاشم)، الذي ادعى أن القتيل جاء إلى الفيلا متسللًا من أجل السرقة، وتهديد المتواجدين بالقتل، في ظل إنكار أسرة الشاب تلك الإدعاءات وأكدوا أن "الموسى" كان يعمل في فيلا الفنانة وجاء ليطالب بحقوقه المتأخرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إيران.. إصابة نائب وزير الصحة بفيروس كورونا
» بكلمات مؤثرة.. منة فضالي تنعي الرئيس مبارك
» بكلمات مؤثرة.. "الحضرى" يودع "مبارك"
» الكويت تعلن وقف النشاط الرياضي بسبب كورونا
» «الأزهر للفتوى» عن حملات تشويه مجدي يعقوب: «الدّين منها بريء»
» المترو عن انفجار أسلاك قطار غمرة: "الكهرباء قطعت"
» المياه لـ"المواطنين": "اللي عنده مشوار مش مهم يأجله"
» "العين وحشة".. بعد حصوله على اللقب وفاة أكبر معمر في العالم
» براءة إبراهيم المنيسى في اتهامه بسب مجدي عبد الغني
» فنانة شهيرة تظهر بـ"الكمامة" بأحد المطارات وتثير الجدل
» "فرس النهر" يتجول بالقرب من محطات الوقود ويثير القلق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:27 م

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية