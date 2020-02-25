» فنانة شهيرة تظهر بـ"الكمامة" بأحد المطارات وتثير الجدل

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كارول سماحة
كارول سماحة
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انستجرام

كورونا

كارول سماحة

كمامة

أثارت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، ضجة واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها فيديو لها عبر حسابها على "إنستجرام" أثناء تواجدها بالمطار وهى ترتدى كمامة، وتنصح فيه المسافرين بارتداء الكمامات.

وعلقت الفنانة كارول سماحة على الفيديو قائلة: "الحذر واجب .. كورونا لسفر بأمان".

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من متابعيها، وعلق بعضهم قائلا: "اكيد الله يحمينا ، يحفظك ربي ويرعاكي، الله يحمي كل الناس".

كانت النجمة اللبنانية كارول سماحة أحيت واحدة من أضخم حفلات أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحضور عدد كبير من مشاهير الفن والمجتمع ولفيف من أسر الشهداء، وذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة.


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