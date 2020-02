» "فرس النهر" يتجول بالقرب من محطات الوقود ويثير القلق

تجول فرس نهر عملاق في المنطقة المحيطة بمحطات التزود بالوقود في سانت لوسيا بجنوب أفريقيا ما أُثار حالة من القلق خاصة مع ظهوره ليلا وبشكل مباغت.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله ونشرته صحيفة"صنداي تايمز" البريطانية فرس النهر وهو يتجول والعملاء والموظفين ينظرون إليه.

وبالرغم من أن المنطقة معروف عنها انتشار التماسيح والسلاحف إلا أن وجود فرس النهر أثار بعضا من القلق.

ونبه مالك المحطة الزوار بتحاشي فرس النهر وعدم تسليط الضوء إلى عينيه حتى لا يثيرون الروح العدائية به.

WATCH: It was just a casual Sunday evening stroll for a hippo who lumbered into an Engen garage in St Lucia much to the delight of customers and staff.@TimesLIVE pic.twitter.com/wZc7KNlN6D