صلاح : الزمالك سيحسم الفوز على الترجى

25 فبراير 2020 - 11:26 ص

أكد محمد صلاح المدير الفني الأسبق للزمالك، أن الفريق قادر على الفوز أمام الترجي التونسي، فى المباراة المقرر لها مساء الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولى في ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال "صلاح" في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: "الترجي التونسي يعاني منذ رحيل عدد كبير من قوامه الأساسي، في انتقالات الصيف والشتاء الماضية، ووضح ذلك الأمر في أداء الفريق التونسي خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف نجم الفريق الأبيض السابق: "تفوق الزمالك على الترجي بالسوبر الأفريقي، وإحراز ثلاثة أهداف بشباكه، سيعطي دفعة معنوية للفريق الأبيض للفوز في مباراة الجمعة المقبلة، خاصة وأن لقاء الإياب سيقام في تونس، ومن ثم يسعى الفريق الأبيض للفوز بعدد كبير من الأهداف حتى يسهل من مهمته في لقاء الإياب بتونس".