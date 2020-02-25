» سيدة تؤم الرجال للصلاة تثير ضجة على مواقع التواصل

متابعات- أمينة عبد العال
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تؤم المصلين في مسجد في فرنسا، ويقف فيه ا لرجال إلى جوار السيدات للصلاة ما أثار ضجة واسعة علي مواقع التواصل.
والسيدة تدعي" كاهنة بهلول" وهي من أصول جزائرية تحمل الدكتوراه في العلوم الإسلامية .
ولم تكن تلك هي المرة الأولي ففي ألمانيا قامت امرأة تدعى "سيران أطيش" بتأسيس مسجد ابن راشد في برلين وتؤم المصلين فيه.
وأثار مقطع الفيديو ضجة علي مواقع التواصل وعلق البعض عليه قائلين:"الإسلام كما يريده الغرب".
صلاة مختلطة بمسجد في #فرنسا .. والإمام امرأة!— DW عربية (@dw_arabic) February 25, 2020
شاهد إقامة الصلاة وردود الفعل عليها في الفيديو التالي... #المسلمون_في_أوروبا pic.twitter.com/EsUJu8xSP6
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