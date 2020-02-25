لأول مرة دوري للسيدات بالسعودية

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أطلق الاتحاد السعودي للرياضة، دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي بالرياض.

وأعلن الاتحاد تمويله بالكامل سيقام في كل من الرياض وجدة والدمام، وسيكون مخصصاً للسيدات من سن الـ17 عاما وما فوق.

وسيتضمن الدوري جولات أولية في كل مدينة بهدف تشكيل الفرق، قبل الانتقال إلى مرحلة التصفيات ما قبل النهائية على أن يتم تحديد المباراة النهائية التي سيتم خلالها تسليم كأس البطولة. كما سيتم تخصيص جائزة قدرها 500 ألف ريال سعودي (الدولار يعادل 3.75 ريال).

وأكد الاتحاد توفر وجاهزية ملاعب كرة القدم لبدء الدوري في مارس 2020، مع وجود فرق تنظيمية وفنية نسائية بالكامل من أجل إدارة اللجان المختلفة.

وستقوم الفرق المخصصة والمسئولة عن التجهيزات للدوري بمعالجة كافة المتطلبات الإدارية والفنية والطبية، والأمور المتعلقة بالتحكيم.


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