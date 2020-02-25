خالد يوسف : "ارتاحوا مقدم استقالتي من سنة"

25 فبراير 2020 - 11:10 ص

وجه المخرج والبرلماني خالد يوسف رسالة إلى المحامين الذين رفضت دعواهم ضده لإخراجه من البرلمان، حيث أشار إلى أنه قدم استقالته للبرلمان منذ أكثر من عام إلا أن البرلمان يرفض أن يتخلي عنها ولم يتم حسمها بالقبول أو بالرفض حتى الآن.

يأتي ذلك بالتزامن مع حكم قضائي صدر خلال الساعات الماضية بعدم الاختصاص في دعوى قضائية تطالب بإسقاط عضويته.

ودون "يوسف" علي صفحته علي"إنستجرام:" يا جماعة ارتاحوا أنا مقدم استقالتي من مجلس النواب من سنة والمجلس ولا كأنها وصلته ورافض يقبلها.. بقول ده للأساتذة المحامين".." اللي ملهمش شغلانة غير انهم يرفعوا قضايا لإسقاط عضويتي من البرلمان وللمرة الثالثة علي التوالي تفشل ويخسروا القضية".

كما وجه الشكر إلي المحامي طارق العوضي قائلا: "بقولهم كمان المحامين الشرفاء كتير وبيتطوعوا للدفاع عني بدون مقابل والأستاذ طارق العوضي المحامي الكبير اللي كسب الثلاث قضايا والله ما خد مني واللي لازم طبعا أشكره علي الجهد والعناء اللي عمله وبيعمله في قضايا الحريات".

جدير بالذكر أن خالد يوسف تعرض لأزمة إعلامية عرفت بـ" فضيحة الفيديوهات الجنسية" والتي تورطت فيها معه العديد من الفنانات.