» بعثة "صن دوانز" تصل لمطار القاهرة

25 فبراير 2020 - 10:59 ص

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، بعثة فريق ماميلودي صن داونز بطل جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة الأهلي في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ويديرها طاقم تحكيم كونجولي بقيادة جون جاك نجامبو ندالا، فيما ستُقام مباراة الإياب يوم 7 مارس في مدينة بريتوريا ويديرها طاقم تحكيم بقيادة بكاري جاساما.

وتأهل صن داونز إلى ربع نهائى كأس جنوب أفريقيا بعد الفوز على ضيفه جامعة فال بنتيجة 2-0 فى المواجهة الأخيرة للفريق الجنوب أفريقى قبل لقاء الأهلى.