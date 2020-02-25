» الصحة تسجل إصابة 4 سيدات سعوديات بفيروس"كورونا"

25 فبراير 2020 - 10:52 ص

سجلت وزارة الصحة البحرينية 6 حالات جديدة مصابة بفيروس" كورونا" والمعروف علميا باسم"كوفيد 19"، لعدد من الأشخاص قادمين من إيران.

وأشارت الوزارة إلي أن الحالات المصابة الجديدة هي لمواطنين بحرينيين "رجل وامرأة" و4 مواطنات سعوديات كانوا قد وصلوا للبحرين بعد زيارة إيران.

وأكدت الوزارة أن الحالات المصابة تحت الحجر الصحي ويخضعون للمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص ، لافتة إلى أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.