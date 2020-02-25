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بالفيديو..

فنانة شهيرة تستنجد بمتابعيها بعد غرق منزلها

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أمل رزق
أمل رزق
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علا خطاب

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انستجرام

غرق

أمطار

امل رزق

استنجدت الفنانة أمل رزق، عبر حسابها على "إنستجرام"، بمتابعيها، بعد دخول مياه الأمطار بغزارة إلى داخل منزلها بعد أزمة الأمطار الغزيرة التي هطلت على القاهرة أمس.

وعلقت أمل رزق، على الفيديو التي نشرته عبر إنستجرام، قائلة: "البيت غرق مياه، الله لك ألف حمد وشكر على كل شيء"، ليتفاعل معها متابعوها.

وكان آخر أعمال، أمل رزق، الفنية هو مشاركتها بالمسلسل الإذاعي "رابع جار" في الموسم الرمضاني الماضي، مع النجوم، لطيفة، أحمد عيد، عبدالرحمن أبوزهرة، وتأليف محمد صلاح راجح، وإخراج أيمن عبدالرحمن.

كما شاركت، أمل رزق، في العام الماضي، بالمسلسل التليفزيوني "للحب فرصة أخيرة"، الذي لعب بطولته كلًا من: داليا البحيري وفراس سعيد.


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الله لك الف حمد وشكر على كل شئ

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