الجندي: يارب احشرني مع السيسي في الجنة

25 فبراير 2020 - 10:45 ص

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى خلق العقول درجات، معقبا:"هناك عقول مثل السمسمة، وعقول كبيرة ومتزنة".



وأضاف الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي":"إعلاميو جماعة الإخوان زعلانين، إني بدعي يارب دخلني الجنة واحشرني مع الرئيس السيسي، بيتهموني إني بدعائي ده ضمنت الجنة".



وتابع: "ياحسرة على الشهادات اللي خدوها دماغهم فيها زلابية، أنا لا ضامن الجنة ليا ولا ضامنها ليك ولا ضامنها لأهل الأرض كلهم".



ووجه الجندي رسالة لمشاهديه: "احمدوا ربنا واسجدوا له شاكرين إنكم مش إخوانجية، كان زمانك مخكم فيه زلابية".

