الجندي: يارب احشرني مع السيسي في الجنة

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الشيخ خالد الجندي
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الإخوان

السيسي

دي إم سي

الجندى

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى خلق العقول درجات، معقبا:"هناك عقول مثل السمسمة، وعقول كبيرة ومتزنة".

 وأضاف الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي":"إعلاميو جماعة الإخوان زعلانين، إني بدعي يارب دخلني الجنة واحشرني مع الرئيس السيسي، بيتهموني إني بدعائي ده ضمنت الجنة".

 وتابع: "ياحسرة على الشهادات اللي خدوها دماغهم فيها زلابية، أنا لا ضامن الجنة ليا ولا ضامنها ليك ولا ضامنها لأهل الأرض كلهم".

ووجه الجندي رسالة لمشاهديه: "احمدوا ربنا واسجدوا له شاكرين إنكم مش إخوانجية، كان زمانك مخكم فيه زلابية".

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