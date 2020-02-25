"قرقاش": الأزمة مع قطر لابد أن تنتهي

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أنور قرقاش
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وكالات - الدويني فولي

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قرقاش: يجب أن نلتزم بهذا الأمر لحل الأزمة الخليجية

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الخليج

الأزمة

قرقاش

كشف أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، تفاصيل جديدة بشأن الأزمة الخليجية بين بلاده والسعودية والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى، بعد أن شهدت أزمة في الأونة الأخيرة
وقال قرقاش، إن "حل الأزمة بين قطر وسائر دول الخليج يمر عبر إزالة أسبابها"، مشددا على ضرورة معالجة أسباب الأزمة التي تقترب من نهاية عامها الثالث.

وعبر وزير الدولة الإماراتي، عن رأيه  في كلمة ألقاها خلال ندوة "أمن الخليج" المنظمة من قبل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بأن أزمة قطر كانت "نتاجا طبيعيا لسياسات الدوحة التدخلية وبحثها عن أدوار جدلية"، متابعا أن هذه الأزمة "لا بد أن تنتهي في لحظة ما، لكن حلها وحلحلتها من الضروري أن يقوم على معالجة أسبابها".

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