"قرقاش": الأزمة مع قطر لابد أن تنتهي

25 فبراير 2020 - 10:45 ص

كشف أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، تفاصيل جديدة بشأن الأزمة الخليجية بين بلاده والسعودية والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى، بعد أن شهدت أزمة في الأونة الأخيرة





وقال قرقاش، إن "حل الأزمة بين قطر وسائر دول الخليج يمر عبر إزالة أسبابها"، مشددا على ضرورة معالجة أسباب الأزمة التي تقترب من نهاية عامها الثالث.



