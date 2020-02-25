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الأمن ينجح في كشف شبكة فساد مالي في الرياض

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النيابة العامة السعودية
النيابة العامة السعودية
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النيابةالعامة

أعلنت النيابة العامة أنها انتهت من التحقيق  مع شبكة فساد مالي وأخلاقي تورط بها موظفون بالدولة والقطاع الخاص بعد نجاح الجهات الأمنية في الكشف عنهم وفك شفراتهم المستخدمة.

والمتهمون يواجهون اتهامات عديد لمخالفات جسيمة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم بعد القبض على جميع المتورطين.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن المتورطين دأبوا على استخدام عبارات غريبة تدل على التنسيق بينهم بعدما اقترح أحدهم الحديث بالرموز بدون توضيح كعبارات" الطبخة استوت، خلصت المباراة ، الليلة نرقص، ادلعك وادلع حسابك" وغيرها من العبارات.

كما تم الكشف عن تورط أحد المسئولين باستخدام صفة غير صفته ورقم هاتف غير هاتفه حتى لا يتم الكشف عنه .


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