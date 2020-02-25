  • الثلاثاء 25 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:09 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشيخ خالد الجندي

الجندي: يارب احشرني مع السيسي في الجنة

أنور قرقاش

"قرقاش": الأزمة مع قطر لابد أن تنتهي

المهندس مصطفي مدبولي

تصريح صادم من "الوزراء" عن شبكات الأمطار

الدكتور أحمد كريمة

كريمة: أي حد يكفر التاني يتعاقب

طبيب الفنان أحمد زكي يفجر مفاجأة حدثت قبل وفاته

" ليس السرطان" .. أحمد زكي كشف سرا خطيرا لطبيبه قبل الوفاة

الباز

الباز: "اللي بيحصل ده ميرضيش ربنا"

الطقس في مصر

خبر غير سار من "الأرصاد" للمواطنين

سانت كاترين

ليست دولة أوربية.. مدينة مصرية تغطيها الثلوج

هناء ثروت

هناء ثروت بعد اعتزالها الفن.. ارتدت الحجاب وحفظت القرآن الكريم

محافظ القاهرة

"شوفنا المشهد ده 20 مرة" تحرج محافظ القاهرة

الباز: "اللي بيحصل ده ميرضيش ربنا"

آخر الأخبار

الباز
الباز
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بسمة وهبة: حد يطلع يفهمنا إيه اللي بيحصل

#

إعلامية: الأمر أصبح مخيفا ولازم نفهم إيه اللي بيحصل

#

"قالنا اللي بيحصل كارثة"تفاصيل اجتماع مدبولي بالإعلاميين

#

السيسى: اللى قولتلكم عليه من 6 سنين بيحصل دلوقتى

المحور

الزمالك

الاهلى

الباز

مباراة القمة

أبدى الإعلامي محمد الباز، غضبه من انسحاب نادي الزمالك من لقاء القمة، قائلا: "مصر عاشت ساعتين ونصف من العبث الكامل، اللي بيحصل دا ميرضيش ربنا".

وأضاف محمد الباز في برنامجه "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "تلاقي ناس واقفة بالساعات في الشوارع من أجل مباراة القمة وفي النهاية لا يتم خوض المباراة".

وتابع: "لا يصح أن يتم اللعب بصورة الدولة المصرية بهذا الشكل وأن يظل الجميع مترقبا خوض المباراة بين الأهلي والزمالك"، معقبا: "الدولة عندها حاجات أهم من مباراة كرة قدم، وكرة القدم مجرد هواية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بعثة "صن دوانز" تصل لمطار القاهرة
» الصحة تسجل إصابة 4 سيدات سعوديات بفيروس"كورونا"
» الظهور الأول لـ مريم حسين بعد براءتها من هتك العرض
» فنانة شهيرة تستنجد بمتابعيها بعد غرق منزلها
» الأمن ينجح في كشف شبكة فساد مالي في الرياض
» بـ العباءة.. جوهرة تثير ضجة بفيديو جديد
» يقتل زوجته بعد رؤيتها في حضن والده
» "كارتيرون" يتمسك بالزمالك
» شقيقة الراحل أحمد زكي تكشف عن مخالفتها وصيته الأخيرة
» الزمالك يبدأ استعداداته لمواجهة الترجي التونسى
» ليفربول يُعزز صدارته بفوز صعب على وست هام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:13 م

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية