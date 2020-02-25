الباز: "اللي بيحصل ده ميرضيش ربنا"

25 فبراير 2020 - 10:40 ص

أبدى الإعلامي محمد الباز، غضبه من انسحاب نادي الزمالك من لقاء القمة، قائلا: "مصر عاشت ساعتين ونصف من العبث الكامل، اللي بيحصل دا ميرضيش ربنا".



وأضاف محمد الباز في برنامجه "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "تلاقي ناس واقفة بالساعات في الشوارع من أجل مباراة القمة وفي النهاية لا يتم خوض المباراة".



وتابع: "لا يصح أن يتم اللعب بصورة الدولة المصرية بهذا الشكل وأن يظل الجميع مترقبا خوض المباراة بين الأهلي والزمالك"، معقبا: "الدولة عندها حاجات أهم من مباراة كرة قدم، وكرة القدم مجرد هواية".

