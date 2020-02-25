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هناء ثروت بعد اعتزالها الفن.. ارتدت الحجاب وحفظت القرآن الكريم

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هناء ثروت
هناء ثروت
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ارتداء الحجاب

اعتزال الفن

هناء ثروت

محمد العربي

يحل اليوم الموافق 25 فبراير، عيد ميلاد الفنانة المعتزلة هناء ثروت، الــ 62، حيث ولدت في مثل هذا اليوم بالقاهرة عام 1957، ودخلت الفن عن طريق الأدوار الصغيرة، إلا أنها اعتزلت الفن مبكرًا وارتدت الحجاب، بعد زواجها من الفنان محمد العربي .

اعتزالت الفنانة هناء ثروت،  الفن عام 1988، وهي في ريعان شبابها بعد سنوات من زواجها بالفنان محمد العربي، الذي أنجبت منه 3 أبناء هم، إيمان وغفران ونوران، وقررت ارتداء الحجاب والبعد عن أي شيء يخص المجال الفني.

وفي أحد حواراتها الصحفية القديمة، قالت هناء ثروت، إنها كافحت من أجل أن تصبح فنانة ووقفت ضد رغبة أهلها وأصدقائها، لإيمانها بأن الفن رسالة سامية، مشيرة إلى أنها كانت تريد أن تصل من خلال الفن إلى الناس بما تؤمن به من قيم ومبادئ، مضيفة: "لكن سرعان ما تحطمت، ووجدت أن الأدوار التي تصل بي إلى النجومية بعيدة عن تلك القيم التي تربيت عليها"، مؤكدة أنها رفضت أدوار الإغراء.

وتابعت هناء ثروت قائلة إنها قررت الاعتزال لأنها لم تكن على استعداد أن تقدم دورا يخجل منه ابنها أو ابنتها، مشيرة إلى أن ارتداء الحجاب ليس غريبا عليها، فقد كانت تفكر فيه منذ زمن ولكن كانت تنقصها الشجاعة، التي تحققت بعد اعتزال الفن، مؤكدة شعورها بالراحة والأمان بعد ارتدائه.

وبعد استقرار هناء ثروت في حياتها الجديدة، أدت فريضة الحج لأكثر من مرة وقامت بإنشاء دار للأيتام تشرف عليها بنفسها وتقوم بتربية ورعاية عدد من الأيتام، كما حفظت القرآن الكريم وحصلت على إجازة بذلك من الأزهر الشريف.


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