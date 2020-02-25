» "كارتيرون" يتمسك بالزمالك

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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، أن تركيزه مع الفريق فى الفترة الحالية، فى ظل ارتباطه بعقد مع النادى علاوة على شعوره بالراحة الكبيرة داخل الزمالك نظراً لامتلاكه لاعبين على أعلى مستوى ومساندة من الجميع، خاصة الجماهير العريضة التى تحضر وراء الفريق فى كل مكان.

وكان مجلس الإدارة استفسر من المدير الفنى عن حقيقة تلقيه عروضاً من الخليج خلال الساعات الماضية من أجل تدريب أحد الفرق هناك بعد تألقه مع الأبيض وحصده بطولتين رغم المدة القصيرة التى تولى فيها الفريق، وتطوير المستوى بشدة وتقديم اللاعبين مستوى مميزاً خلال المباريات الأخيرة.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لمواجهة نظيره الترجى التونسي المقرر لها يوم الجمعة المقبلة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة.


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