» يقتل زوجته بعد رؤيتها في حضن والده

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متابعات- أمينة عبد العال

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بائع متجول

الوراق

عامل

البناء

 عاد" أحمد.م" بعد عناء يوم عمل طويل في البناء إلي والده  في الوراق ليطمئن على صحته، إلا أنه صدم، حيث وجد زوجته ووالده يمارسان علاقة محرمة فأعماه ما رأي ولم يجد أمامه مفرا من أن يقتل زوجته فقام بأخذ سكين وغرزها في بطنها وقام الأب البائع المتجول والبالغ من العمر 70 عاما بكتم أنفاس زوجة ابنه حتى لا تزيد الفضيحة حتى فارقت الحياة، حسبما نشرت "الوطن".

جدير بالذكر أنه تم تحرير محضر بالواقعة بعد إلقاء القبض على العامل ووالده وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق وأمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها.

 


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