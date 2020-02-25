كريمة: أي حد يكفر التاني يتعاقب

25 فبراير 2020 - 10:32 ص

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أنه لا يحق لأحد سواء كان مسلما أو غير مسلم أن يحدد مصير الناس بعد الموت، مستشهدا بقوله تعالى: "إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ".



وأضاف "كريمة"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن ما قيل عن كفر مجدي يعقوب يأتي في إطار نشر خطاب الكراهية، معقبا: "ويجب إنزال العقوبات الرادعة ضد من يصدر مثل هذه الخطابات، أي حد يكفر التاني يتعاقب ، دي أمور إلهية".



وتابع: "الفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها ومن يصدر مثل هذه الخطابات لديه عقلية متطرفة، ويجب استبعاد من يصدر مثل هذه الفتاوى من الخطاب الديني".

