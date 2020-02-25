بسبب الشبورة المائية.. إغلاق طريق العين السخنة

25 فبراير 2020 - 10:30 ص

أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق العين السخنة صباح اليوم في الاتجاهين لانعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة بلاغا من الخدمات المعينة بوجود شبورة مائية وانخفاض مستوى الرؤية بطريق العين السخنة القاهرة في الاتجاهين، وتم إغلاق الطريق حفاظا على سلامة الجميع.

وأشارت الغرفة إلى أنه سيتم فتح الطريقين مرة أخري بعد تحسن مستوى الطقس مهيبة بالمواطنين من قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.