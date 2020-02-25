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ماذا حدث.. كويتية لإعلامي شهير: لو شفت أختك في مواقع جنسية

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كويتية لإعلامي شهير: لو شفت أختك في مواقع جنسية
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محمد المؤمن

دلال المسلم

مواقع جنسية

تعرض الإعلامي الكويتي محمد المؤمن لسؤال محرج على الهؤاء مباشرة من ضيفته المحامية دلال المسلم

وكانت المسلم قد وضعت نفسها في موقف محرج،حيث كانت تناقش قضية التمييز بين الرجل والمرأة، في بعض القوانين.

وانفعلت المحامية أثناء نقاش قانون يحكم بإعدام المرأة حال انتقمت بقتل زوجها عند ضبط خيانته لها مع امرأة أخرى.

بينما يحكم بعقوبة مخففة على الرجل حال قتل زوجته الخائنة عند ضبطها في وضع مخل مع عشيقها.

المسلم أثناء النقاش وجهت سؤالا للمذيع محمد المؤمن قائلة: " أنت مثلا شفت أختك في مواقعة جنسية".

وقبل أن تستكمل جملتها قاطعها المذيع بالقول: "محشومة أختي".

من جانبها تداركت  المحامية الموقف لترد: "مشكور : أنا مثلا أخوي شاف أختي .. أختي مو أختك أنت في مواقعة جنسية برضا مثلا في قانون يروح يشكي عليها".


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