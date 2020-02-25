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شقيقة الراحل أحمد زكي تكشف عن مخالفتها وصيته الأخيرة

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أحمد زكي
أحمد زكي
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علا خطاب

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مقتنيات

هيثم زكي

شقيقة أحمد زكي

كشفت منى عطية جمعة، شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، عن وصية الفنان الراحل لها، موضحة أنه أكد عليهم عدم ظهورهم في أي لقاءات إعلامية بعد وفاته، وذلك عقب الجدل الذي أثير اليومين الماضيين بسبب بيع رامي بركات، شقيق الراحل هيثم زكي، مقتنيات والده أحمد زكي.

وقالت مني جمعة، خلال استضافتها ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية الفضائية المصرية الأولى، إن الفنان الراحل لم يكن أخا كبيرا لهم ولكنه كان بمثابة الأب بكل ما تحمل الكلمة من معنى: "من ساعة ما شوفنا تقرير تبديد مقتنياته مش عارفين ننام ولا نقعد ولا نعمل أي حاجة".

وأضافت أن الفنان الراحل قد أوصاها قبل وفاته: "أنا عايز أوصيكي يا حبيبتي إنكم بعد موتي متعملوش لقاء صحفي أو تلفزيوني، لأن فيه حاجات بتبقى غير الحقيقة"، موضحة أن والدتهم قد طلبت من الفنانة يسرا عدم الحديث مع أي وسيلة إعلامية: "الصراحة هي احترمت ده ومنعت أي وسيلة إعلام تتكلم معانا احتراما لوصية أحمد زكي".

وأكدت أن بيع مقتنياته من قبل رامي الأخ غير الشقيق لـ"هيثم"، استدعى ظهورهم على شاشة التلفاز لإظهار الحقيقة: "مقتنيات أحمد زكي هي ملك الشعب المصري كله، إزاي يتم التهاون فيها بالشكل ده"، مشيرة إلى أنها اتصلت مع الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين، وطلبت منه عدم حاجتنا إلى ميراث أحمد زكي، بينما طلبنا مقتنياته الشخصية فقط: "طلبنا كل اللي يخص أخويا".


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