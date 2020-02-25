" ليس السرطان" .. أحمد زكي كشف سرا خطيرا لطبيبه قبل الوفاة

25 فبراير 2020 - 10:26 ص

استنكرت الفنانة رغدة بيع مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي، قائلة: "دي بمثابة شرفه الفني والشخصي، ولا يجب أن نسمحه ببيع شرف أحمد زكي في السوق، وأنا لا أملك سوى ساعة ونضارة من أحمد زكي".



ووجهت "رغدة"، خلال حوارها مع لبرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، نداءً لوالد شقيق هيثم أحمد زكي من الأم بضرورة الحفاظ على مقتنيات أحمد زكي، قائلة: "أنا مستعدة أرسل حقائب لجمع كل ورقة من مقتنيات أحمد زكي.



وتابعت: "أحمد زكي " عندما علم بإصابته بالسرطان، وجه حديثه للطبيب، قائلا: "السرطان لم يقتلني، ولكن قتلني لوع البشر".

