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الزمالك يبدأ استعداداته لمواجهة الترجي التونسى

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كارتيرون
كارتيرون
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الزمالك

استعداد

فرنسى

طالب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، من لاعبيه بغلق الصفحة المحلية، والخروج من نشوة التتويج بلقبي السوبر الأفريقي والمصري، والتركيز قبل لقاء الترجي التونسي والمقرر له مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحذر كارتيرون اللاعبين من صحوة الفريق المنافس، ورغبتهم في الثأر من الزمالك بعدما حقق عليهم الفوز في السوبر الأفريقي، موضحا لهم أن الترجي لن يكون خصما سهلا سواء في مباراة الذهاب بالقاهرة، أو الإياب في تونس.

ويخوض الزمالك اليوم تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة في مقر النادي الأبيض بميت عقبة استعدادا للقاء، على أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا قبل اللقاء بـ 48 ساعة لفرض حالة من التركيز الشديد على المجموعة التي ستخوض اللقاء.


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