ماذا قال "بن سلمان" عن "كورونا"

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أخبار السعودية

كورونا

المستثمرين

عبدالعزيز بن سلمان

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إنه يجب ألا نتذمر بشأن فيروس كورونا.

كما طمأن بن سلمان أسواق الطاقة بعد هبوط حاد سجّلته أسعار النفط، أمس الإثنين، بسبب مخاوف اقتصادية من جرّاء انتشار الفيروس.

وذكرت وكالة رويترز أنه يجري حاليا اتصالات مع روسيا، وأنه يثق بشراكة "أوبك +".

يأتي هذا عقب تخوف المستثمرين من تأثير "كورونا" على الطلب العالمي على النفط، وانتظار نتائج اجتماع دول تحالف "أوبك +"، الذي تقوده الرياض وموسكو.

وكانت أسعار النفط، قد هوت أمس الإثنين، بنحو 4%، بسبب المخاوف التي انتشرت خارج الصين بين المستثمرين بسبب الانتشار السريع لفيروس "كورونا".

من جانبه علق "فيل فلين" المحلل لدى شركة "برايس فيوتشرز غروب" في شيكاغو،  بالقول: "تقارير انتشار كورونا تثير مزيداً من المخاوف من تضرر الطلب.. عندما رأينا التراجع الكبير في سوق الأسهم، شرع متعاملو النفط في البيع أولاً ثم طرح الأسئلة لاحقاً"، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".


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