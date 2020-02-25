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عمرو أديب يرد على أزمة دخول مجدي يعقوب "الجنة"

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عمرو أديب يرد على أزمة دخول مجدي يعقوب "الجنة"

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المصريون ـ متابعات

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أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بتقديم حفل مبادرة "صناع الأمل" بالإمارات، قائلا: "بعد الحفلة دي نقدر نقول ارفع راسك فوق انت عربي ومصري ومن بلد مجدي يعقوب".
وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إن حجم التبرعات التي جمعت لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب الجديد تقدر بـ 88 مليون درهم، لم تكن متوقعة، معقبا: "مجدي يعقوب مكنش مصدق أرقام التبرعات، إيد ربنا مع الجماعة والخير".
وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "راسنا كانت في السماء بمجدي يعقوب"، مؤكدا أن العالم العربي عندما يريد أن يصنع الأمل فهو قادر.
واستنكر الضجة التي أثارها الداعية عبداله رشدي بشأن مصير مجدي يعقوب بعد وفاته، معلقا: "محدش يعرف مين هيدخل الجنة ومين هيدخل النار.. بس اللي بيقولوا الكلام ده لا ينتموا لصنف البني آدمين"، موجها المجتمع المصري، "لازم تنهضوا وترفضوا هذه الصراصير، اللي عمله رشدي يروح فالزبالة".
وأشار إلى الدكتور مجدي يعقوب ينشىء هذه المستشفى لخدمة أطفال العالم العربي، وسيتم تدريب 1000 طبيب على يده، مثمنا طلب رئيس النواب بإعفاء مستشفى مجدي يعقوب من كافة المستحقات، واصفا مجدي يعقوب بـ فخر مصر، مضيفا: "مستني دعوة من شيخ الأزهر لمجدي يعقوب حتى يعطي مثلا للجميع".

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