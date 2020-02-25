» ليفربول يُعزز صدارته بفوز صعب على وست هام

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تغلب ليفربول على ضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين، الاثنين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري الانجليزي الممتاز.
وافتتح ليفربول التسجيل مبكرا مع حلول الدقيقة 9 عبر الهولندي جيورجينهو فاينالدوم، رد عليه الفرنسي عيسى ديوب سريعًا بهدف التعادل لفريق وست هام.
ونجح وست هام في خطف الهدف ثاني عن طريق البديل الإسباني بابلو فورنالس، قبل أن يُعدل النجم المصري محمد صلاح الكفة بهدف سجله عند الدقيقة 68.
ومع الدقيقة 81 تمكن السنغالي ساديو ماني من وضع الريدز في المقدمة بهدف أحرزه في الدقيقة 81.
وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده للنقطة 79 في صدارة جدول الترتيب، وبات بحاجة لـ 12 نقطة فقط خلال الـ 12 جولة المتبقية، للتويج رسميًا بلقب "البريميرليغ" دون النظر إلى نتائج مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني،
فيما استمر وست هام في نتائجه السلبية التي وضعت الفريق في المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة. 

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