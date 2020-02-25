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تهدئة بين إسرائيل والمقاومة بغزة تدخل حيز التنفيذ

عرب وعالم

الفصائل الفلسطينية المسلحة
الفصائل الفلسطينية المسلحة
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المصريون ووكالات

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دخلت تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة وإسرائيل حيز التنفيذ، مساء الإثنين، بعد يومين من التصعيد العسكري.
وقال مصدر بالمقاومة الفلسطينية للأناضول: "التهدئة دخلت حيز التنفيذ بشكل متزامن ومتبادل في تمام الساعة 11: 30 (09: 00 ت غ)".
وأضاف المصدر: "نحن ملتزمون ما التزم بها الاحتلال".
وفي وقت سابق، كشفت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الإثنين، عن اتصالات يقوم بها وسطاء (لم تحددهم)، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وقصفت مقاتلات إسرائيلية، مساء الإثنين، مواقع وأهدافا فلسطينية، تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في مناطق بقطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الإثنين، أنه رصد إطلاق 50 قذيفة من غزة، تم اعتراض نحو 90 بالمائة منها، بواسطة منظومة القبة الحديدية.
من جهته، علق رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي على تقارير تداولها إعلام عبري وفلسطيني حول التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وقطاع غزة قائلا "من غير الواضح ما إن كان الأمر في نهايته أم في ذروته، إذا كان يتجه نحو التصعيد أم التراجع؟"، وفق "كان". -

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