المنامة تعلن تسجيل ثاني حالة إصابة بـ"كورونا"

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المصريون ووكالات

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أعلنت المنامة، مساء الإثنين، تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا.
وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أن "وزارة الصحة أعلنت تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد تشخيص حالة مواطنة بحرينية قادمة من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي".
وقالت إنه "م فحصها فور وصولها إلى البلاد وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهي في القاعة المخصصة لهذا الغرض بالمطار، والتي أكدت إصابتها بالفيروس".
وترتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها في البحرين إلى حالتين، وفق المصدر ذاته.
ووفق بيان سابق، الإثنين، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لمواطن قادم من إيران.
وبخلاف البحرين، ظهر الفيروس في الكويت، والإمارات، وسلطنة عمان.
وسبق أن أعلنت الكويت والعراق والأردن وتركيا وسلطنة عمان تعليق رحلات الخطوط الجوية من إيران وإليها، وتعليق منح تأشيرات الدخول للإيرانيين في المنافذ الحدودية لها في الوقت الراهن، إثر تسجيلها حالات إصابة ووفيات، في إجراء احترازي منعا لانتشار المرض وحماية لمواطنيها.
وحسب معطيات حديثة لوزارة الصحة الإيرانية، ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 8، والمصابين إلى 43.
وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع. -

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