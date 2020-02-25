تصريحات نارية لـ مرتضى منصور بعد الإنسحاب من القمة

وأضاف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك:" شوبير وطه إسماعيل وعماد متعب وأحمد موسى وعمرو أديب جميعهم شنوا الحرب على الزمالك خلال ظهورهم على الشاشة اليوم، على الرغم من أن الأهلي انسحب في 5 مرات سابقة أمام الزمالك".



وتابع:" لن يجرؤ أحد على خصم نقطة واحدة من الزمالك وسأرفض أي قرار يتخذه عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري".