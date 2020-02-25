» مطرب شهير يعلن اعتزاله تشجيع الزمالك بعد فضيحة القمة

25 فبراير 2020 - 12:00 ص

كشف الفنان رامي صبري،عبر حسابه على «فيس بوك»، عن اعتزاله تشجيع نادي الزمالك لعدم احترامه للجماهير، و«عدم حضوره لماتش النادي الأهلي المحترم»، بحسب تعبيره.



وأعرب اتحاد الكرة المصري لكرة القدم عن أسفه لانسحاب الفريق الأول لنادي الزمالك من مباراة القمة 119 أمام الأهلي، الاثنين، ضمن مباريات الدوري الممتاز.



وكتب اتحاد الكرة على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»: «نأسف لهذا المشهد.. وستطبق اللائحة».

