إسرائيل تشدد حصارها لغزة بإغلاق معبر "كرم أبو سالم"

24 فبراير 2020 - 11:50 م

قررت إسرائيل إغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجاري الوحيد جنوبي قطاع غزة أمام حركة البضائع، باستثناء الشاحنات المحملة بمستلزمات طبية ووقود، وذلك بداية من الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وفق مسؤول فلسطيني.



وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق الإثنين، إغلاق معبر إيرز (بيت حانون) شمالي غزة، وتقليص مساحة صيد الأسماك في بحر غزة، بعد إطلاق حركة "الجهاد الإسلامي" عشرات القذائف الصاروخية باتجاه مستوطنات إسرائيلية، ردًا على قتل الجيش الإسرائيلي أحد عناصرها وإصابة آخرين جنوبي غزة، صباح الإثنين.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع (تابعة للسلطة الفلسطينية)، رائد فتوح، للأناضول، إن "اللجنة التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود تبلغ شركات القطاع الخاص بقرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق معبر كرم أبو سالم، الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، أمام جميع البضائع، عدا المحروقات والأدوية".

و"كرم أبو سالم" هو المعبر التجاري الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والوقود والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ومن شأن إغلاقه التسبب في تفاقم أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع.