المكسيك.. جرائم العنف تنهي حياة 4 آلاف امرأة في 14 شهرا

24 فبراير 2020 - 11:50 م

لقيت نحو 4 آلاف امرأة حتفها في المكسيك في الـ 14 شهرا الأخيرة، جراء العنف الممارس ضدها.



ووفقا للإعلام المحلي في المكسيك قتلت امرأتان، الإثنين، شمال شرقي البلاد من قبل مجهولين مما رفع عدد النساء اللاتي لقين حتفهن منذ بداية العام الحالي إلى 135 امرأة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن 3 آلاف و960 امرأة قتلت في البلاد منذ كانون الثاني/ يناير 2019، بسبب العنف ضدها.

وانطلقت مظاهرات في العاصمة مكسيكو في 14 فبراير/ شباط الجاري، بسبب ارتفاع عدد حالات العنف ضد المرأة في البلاد خلال الأشهر الأخيرة.