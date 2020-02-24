إصابة فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال

24 فبراير 2020 - 11:00 م

أُصيب فلسطينيان، مساء الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، وسط الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن الأطقم الطبية في مجمع "فلسطين" الطبي، بمدينة رام الله، "تعاملت مع فلسطينيين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط".



وأوضحت أن أحد المصابين جرح في منطقة "الكتف" فيما أصيب الآخر بـ"الساق"، لافتة أن حالتهما الصحية "مستقرة".



وأشارت الوزارة أن الإصابتين وصلتا من بلدة "بيت سيرا"، غربي رام الله.



في السياق، أفاد شهود عيان لمراسل الأناضول، بأن الإصابتين وقعتا بعد إطلاق جنود إسرائيليين النار تجاه مركبة فلسطينية قرب بلدة "بيت سيرا".



وأعقب الحادثة اقتحام قوات إسرائيلية للبلدة ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين، بحسب الشهود.

