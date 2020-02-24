أسعار الدولار والذهب تشتعل.. ارتفاع 15 جنيهًا

24 فبراير 2020 - 09:14 م

صعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في ختام التعاملات بعدد من البنوك اليوم الاثنين، بينما استقر في أخرى.

وسجل سعر العملة الأمريكية ارتفاعًا بلغ قرش واحد في بنك التعمير والإسكان إلى 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشين في البنك العربي الأفريقي إلى 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

وصعد السعر قرشا واحدا في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والإسكندرية و إلى 15.50 جنيه للشراء، و15.60 جنيه للبيع.

كما ارتفع في كريدي أجريكول إلى 15.52 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

الذهب

أما أسعار الذهب فشهدت ارتفاعاً كبيرًا بلغ نحو 15 جنيهًا للجرام اليوم الاثنين في السوق المحلية.



وجاء الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، مع استمرار التأثير الكبير لفيروس كورونا على الأسواق العالمية.

وجاءت على النحو التالي:

عيار 18 سجل 624 جنيها.

عيار 21 سجل 728 جنيها.

عيار 24 سجل 832 جنيها.

الجنيه الذهب نحو 5874 جنيها.