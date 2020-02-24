قرار صادم لـ«مرتضى منصور» بعد عدم خوض مباراة القمة

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صدم المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، الجميع بعد إعلانه اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، مؤكدًا أنه وق كل شئ بالصوت والصورة ولن يتم خصم نقطة واحدة من رصيد نادي الزمالك.

وأضاف «مرتضى منصور»، في تصريحات تليفزيونية:" وثقنا كل حاجة صوت وصورة، ومش هيتخصم من الزمالك نقطة، وهروح المحكمة الرياضية".

وانسحب فريق نادي الزمالك من مواجهة النادي الأهلي في القمة الـ119، التي كان مقررًا لها اليوم الإثنين، حيث قرر اللاعيبون بناءًا على توجيهات من مجلس الإدارة بمغادرة أتوبيس الفريق أثناء ذهابهم لاستاد القاهرة والعودة إلى منازلهم بسبب ما وصفوه بـ"ظروف قهرية" حالت دون وصولهم لأرض الملعب.

وذكرت قناة أون سبورت أن لاعبو الفريق الأبيض غادروا الحافلة متوجهين إلى منازلهم، ومع بداية وقت المباراة نزل لاعبي فريق النادي الأهلي إلى أرضية الملعب، وكذلك الطاقم التحكيمي، الذي أعلن انسحاب نادي الزمالك من المباراة بعد مرور 20 دقيقة على موعد المباراة الرسمي، ليتم إعلان فوز النادي الأهلي 2-0.

فيما قالت مصادر رياضية أن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، سيقوم بتحرير محضر رسمي بالظروف القهرية التي حالت دون وصول الفريق للملعب بسبب الأحوال الجوية وتعطل أتوبيس الفريق، وذلك من أجل الحيلولة لعدم تعرض النادي الأبيض للعقوبات بالإضافة إلى إمكانية إعادة المباراة.


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