  • الإثنين 24 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:59 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة

تعليق حازم من اتحاد الكرة على ما حدث في مباراة القمة

مجدى يعقوب

تحركات حثيثة في البرلمان لتكريم «مجدي يعقوب»

صورة

أسعار الدولار والذهب تشتعل.. ارتفاع 15 جنيهًا

مرتضى منصور

قرار صادم لـ«مرتضى منصور» بعد عدم خوض مباراة القمة

محافظ القاهرة

رسميًا.. تعطيل الدراسة بالقاهرة غدًا

مباراة الأهلي والزمالك

حكم مباراة القمة يعلن فوز الأهلي على الزمالك

جثة

وفاة إعلامية شهيرة أثناء سهرة «مخدرات» مع صديقها

كورونا

كارثة.. الصحة العالمية: نستعد لاحتمال تحول "كورونا" لوباء

أحمد محمد أبوتريكة

شاهد..نجل «أبوتريكة» يبهر الجميع بهدف في الدوري القطري

أرشيفية

أمطار غزيرة تُغرق القاهرة والجيزة

«التعليم» تفوض تأجيل الدراسة لرؤساء الجامعات

آخر الأخبار

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

عائد من الصين يفجر مفاجأة عن الدراسة في ووهان

#

الأعلى للجامعات يدرس تطبيق «التابلت» في الكليات

#

التعليم العالي: انتظام الدراسة بالجامعات.. ولا خوف من "كورونا"

#

"التعليم العالي" تكشف استعدادت الجامعات لمواجهة "كورونا"

فوض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات للتنسيق مع المحافظين لاتخاذ القرار المناسب بشأن قرار انتظام الدراسة بالجامعات غدا الثلاثاء 25 فبراير،  وفقًا لظروف الطقس بكل محافظة.

وتشهد أغلب محافظات الجمهورية طقس غير مستقر على كافة الأنحاء، تتعرض خلاله البلاد لأمطار غزيرة، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن تصل موجة الطقس السئ لذروتها اليوم الإثنين.

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعطيل الدراسة بجميع مدارس القاهرة غدًا الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق بيان رسمى صادر عن المحافظة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «التعليم» تفوض تأجيل الدراسة لرؤساء الجامعات
» فيديو.. اعترافات جريئة لأشهر متحولة جنسيًا
» سرايا القدس تلحق دمارا كبيرا بمستوطنات الاحتلال
» الصين تحظر تناول الخفافيش والأفاعي
» "الحضري" عن أحداث القمة: العار على هادمي بناء الرجال
» الصحة العالمية تشيد بجهود الصين في مواجهة "كورونا"
» أحمد حسن: ما يحدث عار ونقطة سوداء في تاريخ الكرة
» أمطار غزيرة تُغرق القاهرة والجيزة
» محمد فضل يكشف السبب الحقيقي لإيقاف مرتضى منصور
» فنانة شهيرة:«اللي حابب يشم ريحة أباطي يدفعلي مليونين »
» كورونا يظهر في 7 دول عربية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:09 ص

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية