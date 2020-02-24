» «التعليم» تفوض تأجيل الدراسة لرؤساء الجامعات

فوض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات للتنسيق مع المحافظين لاتخاذ القرار المناسب بشأن قرار انتظام الدراسة بالجامعات غدا الثلاثاء 25 فبراير، وفقًا لظروف الطقس بكل محافظة.

وتشهد أغلب محافظات الجمهورية طقس غير مستقر على كافة الأنحاء، تتعرض خلاله البلاد لأمطار غزيرة، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن تصل موجة الطقس السئ لذروتها اليوم الإثنين.

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعطيل الدراسة بجميع مدارس القاهرة غدًا الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق بيان رسمى صادر عن المحافظة.