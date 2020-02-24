حكم مباراة القمة يعلن فوز الأهلي على الزمالك

أطلق الحكم الليتواني، جيديميناس ماسيكا، صافرة نهاية لقاء القمة بين فريقي الأهلي والزمالك في المباراة التي لم يحضر فيها فريق الزمالك.

ونزل لاعبو الأهلي ملعب المباراة في الموعد المحدد ومعهم طاقم الحكام، ليطلق الحكم صافرة البداية لعلن بداية المباراة دون حضور الفريق.

وبعد مرور عشرون دقيقة أعلن الحكم فوز النادي الأهلي بهدفين مقابل لاشيء، طبقًا للوائح والقوانين المحددة لتلك المواقف.

وأعلن اتحاد الكرة المصري رسميا، تأجيل المباراة لمدة ساعة واحدة، نظرًا لحدوث تعطل لحافلة فريق الزمالك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتعطلت حافلة النادي، أعلى كوبري أكتوبر في منطقة وسط البلد، أثناء اتجاههم لملعب استاد القاهرة لمباراة القمة، حسبما أعلنت فضائية «أون سبورت»، في نبأ عاجل لها.

وذكر حازم إمام كابتن نادي الزمالك سابقًا، أن أوتوبيس الفريق ما زال أعلى كوبري أكتوبر في رمسيس حتى الآن في الوقت الذي من المقرر أن تبدأ في المباراة.

ويشار إلى أنه قانونيًا، تحسب المباراة للفريق الحاضر على أرضية الملعب في حال تأخر الفريق المنافس عن موعد المباراة لمدة عشرون دقيقة.

أما في حالة الظروف القهرية التي من شأنها عرقلة حافلة الفريق، يسمح بتأجيل اللقاء لمدة ساعة لحين وصول الفريق المتأخر.