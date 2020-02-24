» الصين تحظر تناول الخفافيش والأفاعي

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فيروس كورونا

حظر البرلمان الصيني، تناول وتجارة الحيوانات البرية، وخاصة الخفافيش والأفاعي.

وأقرت اللجنة التشريعية العليا في البرلمان مقترحا يحظر كليا تجارة الحيوانات البرية وأكلها.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن إقرار المقترح يعتبر خطوة "ضرورية ومستعجلة" لمساعدة البلاد في التغلب على تفشي فيروس "كورونا" الجديد الذي يعتقد أنه انتقل إلى البشر عبر حيوانات برية يتم استهلاكها غذائيا، وخصوصا الخفافيش والأفاعي.

وكانت السلطات الصحية الصينية رجحت في وقت سابق أن الفيروس ظهر لأول مرة في أحد الأسواق بوسط مدينة ووهان.

وكشف خبراء في وقت سابق أن فيروس "كورونا" ربما نشأ في كهف خفافيش اكتشفه علماء صينيون لأول مرة قبل 16 عاما، فيما رجح باحثون آخرون أن يكون آكل النمل الحرشفي "البنغول"، وهو حيوان من الثدييات يجري الإتجار به في الصين بطريقة غير مشروعة بسبب حراشفه ولحمه، الوسيط المحتمل لفيروس "كورونا".

وقالت لجنة الصحة الصينية، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات بسبب "كورونا"، إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البر الرئيسي للصين إلى أكثر من 77 ألف إصابة، بعدما سجلت في الـ24 ساعة الأخيرة 409 إصابات جديدة.


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