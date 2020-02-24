عاجل.. الزمالك ينسحب من لقاء الأهلي لـ«ظروف قهرية»

24 فبراير 2020 - 08:40 م

انسحب فريق نادي الزمالك من مواجهة النادي الأهلي في القمة الـ119، التي كان مقررًا لها اليوم الإثنين، حيث قرر اللاعيبون بناءًا على توجيهات من مجلس الإدارة بمغادرة أتوبيس الفريق أثناء ذهابهم لاستاد القاهرة والعودة إلى منازلهم بسبب ما وصفوه بـ"ظروف قهرية" حالت دون وصولهم لأرض الملعب.

وذكرت قناة أون سبورت أن لاعبو الفريق الأبيض غادروا الحافلة متوجهين إلى منازلهم، الأمر الذى يشير إلى انسحاب الزمالك من خوض مواجهة الأهلى فى المباراة التي كان مقرر لها فى الثامنة والنصف مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى.

ومع بداية وقت المباراة نزل لاعبي فريق النادي الأهلي إلى أرضية الملعب، وكذلك الطاقم التحكيمي، والذي من المقرر أن يعلن عن انسحاب نادي الزمالك من المباراة بعد مرور 20 دقيقة على موعد المباراة الرسمي، ليتم إعلان فوز النادي الأهلي 2-0.

فيما قالت مصادر رياضية أن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، سيقوم بتحرير محضر رسمي بالظروف القهرية التي حالت دون وصول الفريق للملعب بسبب الأحوال الجوية وتعطل أتوبيس الفريق، وذلك من أجل الحيلولة لعدم تعرض النادي الأبيض للعقوبات بالإضافة إلى إمكانية إعادة المباراة.

وتشهد مباراة القمة أجواء ملتهبة، حيث لم تصل حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة حتى الأن، بسبب الزحام المرورى، الأمر الذى دعى الحكم الليتوانى بتأجيل اللقاء 60 دقيقة لتقام فى الثامنة والنصف مساءًا بدلاً من السابعة والنصف، بخلاف استقرار مسئولى القلعة البيضاء على خوض المباراة بفريق الناشئين اعتراضًا على عدم تأجيلها.