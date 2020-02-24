» سرايا القدس تلحق دمارا كبيرا بمستوطنات الاحتلال

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تسبب إطلاق "سرايا القدس" لعشرات الصواريخ على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، اليوم الاثنين، في إلحاق أضرار مادية طالت منازل وطرقات إسرائيلية.

وتظهر الصور المتداولة تضرر أسقف وباحات منازل واشتعال النيران في أخرى، فيما يمكن رؤية آثار انفجار صواريخ على طريق سريع في صورة أخرى.

وأطلقت رشقات صواريخ اليوم الاثنين، من غزة باتجاه تجمعات إسرائيلية محاذية للقطاع.

وتأتي عملية إطلاق الصواريخ بعد يوم واحد من سقوط جرحى في قصف نفذته مقاتلات إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة مساء أمس الأحد.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، بأن مقاتلات ومروحيات حربية ردت على رشقات صاروخية من القطاع، بالإغارة على أهداف الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، ومن بينها مجمع عسكري في خانيونس يستخدم للتدريبات ولتخزين وسائل قتالية.


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