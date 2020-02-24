» رسميًا.. تعطيل الدراسة بالقاهرة غدًا

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الدراسة

تعطيل الدراسة

تعطيل الدراسه غدا

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعطيل الدراسة بجميع مدارس القاهرة غدًا الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق بيان رسمى صادر عن المحافظة.

شهدت الساعات الماضية سقوط أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة، ما تسبب في غرق الشوارع بالمياه.

وجاء هذا وسط تحذيرات من خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة عدم الاستقرار حتى غدا الثلاثاء.

وتشهد أغلب محافظات الجمهورية طقس غير مستقر على كافة الأنحاء، تتعرض خلاله البلاد لأمطار غزيرة، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن تصل موجة الطقس السئ لذروتها اليوم الإثنين.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة  نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

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