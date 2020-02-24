» "الحضري" عن أحداث القمة: العار على هادمي بناء الرجال

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الحضري
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استنكر نجم الكرة المصرية السبق عصام الحضري، الأحداث التي سبقت لقاء القمة بين فريقي الأهلي والزمالك في الدورى الممتاز اليوم الاثنين.

وكتب "الحضري" عبر حسابه على "تويتر": "كرة القدم جزء من حضارة مصر عار على كل من شارك في هدم ما بناه الرجال".

وأعلنت وسائل إعلام مصرية أن اتحاد الكرة قرر تأجيل المباراة ساعة إضافية بعد تعذر وصول أتوبيس نادي الزمالك إلى استاد القاهرة، بسبب الأمطار التي عطلت العديد من شوارع القاهرة نتيجة تجمع المياة بالشوارع.



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