» أحمد حسن: ما يحدث عار ونقطة سوداء في تاريخ الكرة

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الاهلى

أحمد حسن

عار

القمة

انتقد نجم المنتخب الوطني السابق العميد أحمد حسن، ما يحدث بسبب تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والأزمة التي تسبب فيها نادي الزمالك بعدم حضور لاعبي الفريق الأول لخوض المباراة، والدفع بالناشئين.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :« ما يحدث الآن مهزلة بكل ما تحمله الكلمة لبلد هو الأكبر والأقدم و الأعرق والأكثر تتويجا بالبطولات للمنتخبات والفرق فالمشهد هو بمثابة العار لكل من شارك فيه ونقطة سوداء في تاريخ الكرة المصرية .. استقيموا يرحمكم الله».

وأعلن وسائل إعلام مصرية أن اتحاد الكرة قرر تأجيل المباراة ساعة إضافية بعد تعذر وصول أتوبيس نادي الزمالك إلى استاد القاهرة، بسبب الأمطار التي عطلت العديد من شوارع القاهرة نتيجة تجمع المياة بالشوارع.


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