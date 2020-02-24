شاهد..نجل «أبوتريكة» يبهر الجميع بهدف في الدوري القطري

24 فبراير 2020 - 06:50 م

أبهر أحمد محمد أبوتريكة، نجل لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة، الجميع بهدف أحرزه في الفريق الخصم، في الدوري القطري تحت سن 23 عامًا.

ويلعب نجل "أبوتريكة" لنادي "العربي" القطري، ويبلغ من العمر 17 عامًا، ويظهر في الفيديو الذي تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في هجمة ضد فريق "الشحانية"، والتي تمكن فيها من مراوغة حارس المرمى وإحراز هدف رائع، أشاد به النشطاء.

وعلق البعض بالمثل الشعبي المصري "ابن الوز عوام"، فيما علق والده الكابتن محمد أبوتريكة قائلًا :" ده أفضل ولا هدف السودان فى كأس الأمم 2008».

