فيديو.. اعترافات جريئة لأشهر متحولة جنسيًا

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بسمة بوسيل وصوفيا
بسمة بوسيل وصوفيا
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محمد فضل

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المغرب،

فنانة

تامر حسني

بسمة بوسيل

متحولة جنسيا

«لدي قوة انتصاب أكثر من الرجالة اللي نامت معايا».. كانت هذه الجملة في حوار أشهر متحولة جنسيًا مع قناة على "يوتيوب"، كفيلة بأن يشاهد الفيديو أكثر مليون شخص في أيام.

الفتاة المغربية صوفيا طالوني الميمة في تركيا حاليًا والتي تعد من أشهر المتحولين جنسيًا، حيث كانت شابًا قبل أن تصبح فتاة لكن بعضو ذكري وهو ما يطلق عليها "شيميل"، كشفت عن علاقتها بقضية "حمزة مون بيبي"، وسر لقائها بـ بسمة بوسيل ، زوجة الفنان تامر حسني في أحد فنادق المغرب.

«صوفيا» قالت إنها عادت للمغرب كي تصفي حساباتها بخصوص قضية (حمزة مون بيبي)، وأنها أدلت بتصريحاتها للشرطة وأخليَ سبيلُها لأنها بعيدة كل البعد عن الحساب، وعن واقعة دخول الفنانة دنيا بطمة إلى المحكمة بالسيارة، قالت أن على بطمة عدم نسيان ماضيها، وأن تتعامل مع الناس بطيبة وتبتعد عن التكبر.

وأضافت "صوفيا" أنها تريد الرجوع إلى هيئتها الأصلية قبل الموت، وأنها متدينة تصوم وتصلي، لا تتعاطي المسكرات أو المخدرات، عكس المتحولين الذين تعرفهم.

كما عبرت صوفيا عن سعادتها برؤية زوجة النجم المصري، تامر حسني، المصممة المغربية، بسمة بوسيل، وقالت إنها رحبت بها عند رؤيتها في أحد الفنادق أثناء خضوعها لجلسة تصوير، وأن بسمة غير متكبرة وهي التي بادرتها بالسلام، ودار بينهما نقاش ودي حميمي لم تكشف عنه.

لكن "صوفيا"، صدمت رواد السوشيال ميديا، عندما قالت إنها تستطيع الإنجاب، حتى أن قوة انتصابها أكثر من الشباب الذين يمارسون الجنس معها، وأنهت كلامها بالتساؤل عما إذا كان المجتمع المغربي سيتقبلها إذا ما رجعت إلى حالتها الطبيعية وتزوجت من إمرأة.


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